Tirreno-Adriatico 2017: la Bmc vince la cronosquadre, Damiano Caruso leader

Come dodici mesi fa è il Team Bmc a vincere la cronometro a squadre di 22,7 km a Lido di Camaiore che vale come prima tappa della Tirreno-Adriatico. Nel 2016 fu Oss a tagliare per primo il traguardo, stavolta è Damiano Caruso a passare prima di tutti e ad avere l'onore di indossare la maglia azzurra di leader della generale. Seguono Quick-Step e FDJ, quarta la Movistar di Quintana; limitano i danni Nibali e Aru.