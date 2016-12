Tina Maze, la (sexy) regina delle nevi

11:56 - Tina Maze ha fatto tris. Ai Mondiali di sci di Beawer Creek ha vinto la medaglia d’oro nella combinata femminile, bissando così l'oro già conquistato nella discesa libera e aggiungendolo all’argento conquistato nel supergigante. La regina slovena ha dato una dimostrazione di superiorità limpida e ora punta al traguardo delle 5 medaglie iridate in questa edizione. Con quello di ieri Tina è al suo quarto oro mondiale, non c’è nessuno, dopo l’uscita di scena della tedesca Riesch e il tramonto della “divina” Vonn, che possa reggerle il confronto; in pista ma anche fuori come dimostrano queste immagini...