Tim Cook, foto sfocata al Superbowl: si scatena l'ironia social

C'era anche Tim Cook al Levi's Stadium di Santa Clara in California per il 50esimo Superbowl della storia: il CEO di Apple era talmente entusiasta per la vittoria dei suoi Broncos e per la possibilità di essere in campo a festeggiarla, che ha postato su Twitter una foto per celebrare il trionfo. Fin qui tutto normale, peccato però che l'immagine in questione sia totalmente sfocata e abbia dato vita a una lunga serie di commenti ironici: “Ma davvero non sei riuscito a fare una foto migliore?”. “Non fai grande pubblicità alla tua azienda, Tim!”. “Ma l'hai scattata con un tostapane?"