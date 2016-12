Terremoto nel Centro Italia, bilancio sempre più grave: 250 morti. Si continua a scavare

ORE 13:34 "ESTRATTE 215 PERSONE VIVE" I Vigili del Fuoco hanno, al momento, hanno estratto vive dalle macerie del sisma 215 persone. Nell'area del terremoto sono presenti con 2.027 uomini e 400 mezzi che "possono aumentare in qualsiasi momento se necessario". Lo ha indicato il prefetto Bruno Frattasi, capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nel corso dell'ultimo briefing della Protezione Civile. Nel dettaglio, nell'area del reatino "ci sono stati 200 salvataggi, e sono al momento impiegati 639 uomini e 270 mezzi"; nell'area delle Marche "15 salvataggi", con 388 uomini in campo"

ORE 13:19 NUOVO BILANCIO DELLE VITTIMEIl bilancio delle vittime del Sisma in Centro Italia, aggiornato dal Dipartimento della Protezione Civile, e' di 241 morti e non di 247 come comunicato precedentemente. La Prefettura di Ascoli ha rivisto il dato per la zona di Arquata riducendolo da 57 a 46 deceduti. Nell'area di Amatrice e Accumuli il numero ufficiale sale invece da 190 a 195. Il bilancio e' ancora provvisorio.