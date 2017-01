19 gennaio 2017 15:13 Terremoto, hotel travolto da una slavina: oltre 20 intrappolati sotto le macerie Anche alcuni bambini nellʼalbergo Rigopiano, nel cuore del Gran Sasso. I soccorritori, arrivati dopo ore di marcia nella neve, hanno estratto la prima vittima. Lʼedificio è completamente sepolto dai detriti

Continuano le ricerche per salvare le persone sepolte sotto le macerie dell'hotel Rigopiano , travolto ieri da una valanga nel comune di Farindola in provincia di Pescara, conseguenza delle nuove scosse di terremoto che hanno colpito il centro Italia. Dopo l'uomo estratto senza vita stamattina, sono stati estratti altri due corpi. Due persone sono in salvo, ma ci sono ancora oltre venti dispersi.

E' successo tutto nella notte, quando una valanga si è staccata travolgendo l'Hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, a causa della bufera di neve e delle scosse di terremoto - almeno 80 quelle registrate - che hanno colpito il cuore dell'Italia nelle ultime ore. All'interno della struttura erano presenti 20 turisti e 7 dipendenti.



L'albergo è in parte crollato e in parte è stato sommerso dalla neve. A questo vanno aggiunte le evidenti difficoltà nel prestare soccorso, dato che la neve impedisce ai mezzi di avvicinarsi: "La struttura - ha detto il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco - è stata colpita in pieno dalla valanga tanto che si è spostata di dieci metri". Sempre Di Marco ha poi spiegato che "sono state tratte in salvo due persone, le stesse che avevano mandato il messaggio chiedendo aiuto. Ci sono parecchi feriti, ma non si sa ancora quanti sono ancora dispersi o addirittura morti".

AGGIORNAMENTI LIVE

RIANIMATORE: "IN ALBERGO ANCHE BAMBINI"Un rianimatore si sta portando insieme ai soccorritori nell'albergo di Rigopiano perche', ha detto lui stesso "ci sono dei bambini coinvolti nel crollo".

"I MIEI FIGLI SONO TRA LE MACERIE""Sono salvo perché ero andato a prendere una cosa in automobile". E' quanto ha riferito ai medici Giampaolo Parete, 38 anni, che ieri ha lanciato l'allarme per la slavina che ha travolto l'hotel Rigopiano. La moglie e i due figli dell'uomo sono sotto le macerie dell'albergo. "E' arrivata la valanga - ha detto ancora ai sanitari il 38enne, ricoverato in Rianimazione - sono stato sommerso dalla neve, ma sono riuscito a uscire. L'auto non è stata sepolta e quindi ho atteso lì l'arrivo dei soccorsi".

IL PREFETTO: "NELL'HOTEL ANCHE BAMBINI""Dal manutentore che era fuori dall'albergo risultavano una ventina di persone più qualche bambino, oltre a sette o otto persone dello staff". Lo ha detto il prefetto di Pescara, Francesco Provolo, aggiungendo: "La turbina che faceva da battistrada ha avuto difficoltà enormi, si sta effettuando un lavoro manuale per cercare di raggiungere i locali dell'albergo".

E' UN UOMO LA PRIMA VITTIMAE' un uomo la prima vittima estratta dalle macerie dell'hotel Rigopiano. La struttura è completamente sommersa. dalla neve e dagli alberi trascinati dalla valanga. E' quanto si vede dalle immagini riprese dall'elicottero della Polizia che ha sorvolato il fronte della slavina, ampio decine di metri. La massa di neve e detriti ha investito in pieno la struttura da monte, lasciando scoperta soltanto una piccola parte verso valle, da dove sono entrati i soccorritori.