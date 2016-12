Wta Wuhan: la Vinci non si ferma più, è semifinale

Periodo d'oro per Roberta Vinci che, dopo aver raggiunto la finale degli Us Open, continua a macinare vittorie. La tarantina si è qualificata per la semifinale al torneo Wta di Wuhan, Cina, battendo ai quarti la ceca Karolina Pliskova n. 12 del mondo per 7-6 (2), 6-3 in poco più di 1h15' di gioco. Ora trova Venus Williams, che ha battuto in 3 set Johanna Konta: la Venere Nera proverà a vendicare la sorella Serena, eliminata da Roberta agli US Open.