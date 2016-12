Wta Tianjin: Pennetta ko con la numero 414 al mondo, Masters a rischio

Una sconfitta amara per la Pennetta che vede allontanarsi le Wta Finals di Singapore. La 33enne vincitrice degli Us Open, numero uno del seeding, che aveva chiesto e ottenuto una wild card con l'obiettivo di raggiungere la qualificazione all'ultimo atto stagionale, ha ceduto per 6-3 7-5, in un'ora e 38 minuti di gioco, all'ucraina Kichenok, proveniente dalle qualificazioni. Nel secondo parziale Flavia ha recuperato dal 3-5 al 5 pari ma ha poi ceduto la battuta a zero e, poco dopo, anche l'incontro perdendo tutti gli ultimi otto punti giocati.



Per conquistare l'ultimo posto disponibile, ora la brindisina deve attendere il risultato di Venus Williams, impegnata a Hong Kong, che ha un ritardo di 172 punti e quindi in caso di finale (180 punti) la scavalcherebbe e deve anche guardarsi dalla ceca Karolina Pliskova, anche lei in tabellone a Tianjin), che la supererebbe nella Race in caso di vittoria del torneo (ha 204 punti di svantaggio rispetto all'azzurra).