Wta Rio de Janeiro: Schiavone da favola, è lei la regina

Splendida impresa di Francesca Schiavone che, in finale sulla terra rossa di Rio de Janeiro, batte in tre set la statunitense Shelby Rogers (2-6, 6-2, 6-2) e conquista il suo settimo titolo in carriera tornando a trionfare a quasi tre anni di distanza dall'ultima volta (Marrakech 2013). L'azzurra, che a giugno compirà 36 anni, disputava la sua 18esima finale e di fronte aveva un'avversaria di dodici anni più giovane.