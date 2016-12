Wta Mosca: Pennetta regina nel doppio con la Hingis

16:01 - Flavia Pennetta e Martina Hingis conquistano la Kremlin Cup. Nella finale di doppio del torneo Wta di Mosca la coppia italo-elvetica sconfigge in due set il duo composto dalla francese Caroline Garcia e dalla spagnola Arantxa Parra Santonja: 6-3, 7-5 il punteggio in favore della brindisina e della tennista di origini slovacche. Secondo titolo stagionale dopo quello conquistato a Wuhan, un ottimo risultato per una coppia che gioca assieme solo dallo scorso giugno.

Si chiude dunque con un successo la soddisfacente stagione in doppio di Pennetta e Hingis: il duo era all'ultimo torneo dell'anno e taglia il traguardo portandosi a casa titolo e 710mila dollari del montepremi moscovita. Match senza storia, soprattutto nel primo set in cui le due hanno tenuto a bada senza problemi Garcia e Parra Santonja. La coppia italo-elvetica, che ha fallito di pochissimo l'approdo al Masters dopo aver disputato ottavi a Wimbledon e finale (persa contro Makarova-Vesnina) agli Us Open, replicano dunque il successo a Wuhan di fine settembre: due titoli in poche settimane e 17esimo trionfo in carriera per la Pennetta, che aveva vinto ben 15 tornei quando faceva coppia fissa con la Dulko.