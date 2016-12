Wta Miami: Errani e Pennetta agli ottavi, Giorgi fuori

10:35 - Due sorrisi e una batosta. Sara Errani e Flavia Pennetta accedono agli ottavi di finale del torneo Wta di Miami nel giorno dell'eliminazione di Camila Giorgi. La bolognese ha la meglio in tre set della spagnola Garbine Muguruza, la brindisina fa fuori in due Viktoria Azarenka. Niente da fare per la marchigiana, sconfitta nettamente dalla numero tre del mondo Simona Halep. Sarita, invece, batte la Muguruza in tre set.



Pomeriggio americano estremamente positivo per la Pennetta, che sconfigge 7-6(5), 7-6(6) una Azarenka in caduta libera nel ranking Wta (la bielorussa, ex numero uno al mondo, al momento è in 36esima posizione). La brindisina mostra grande lucidità nei momenti caldi del match e sfrutta il nervosismo della rivale, che nel secondo set riceve anche un penalty point per aver spaccato la racchetta. Dopo aver eliminato Maria Sharapova a Indian Wells, la Pennetta si sbarazza di un'altra ex numero uno e vola agli ottavi, dove affronterà Simona Halep. Proprio la numero tre del ranking Wta giustizia la Giorgi con un secco 6-4, 7-5 in un'ora e mezza.

La marchigiana prova a rimanere attaccata al match ma è troppo fallosa per poter avere la meglio di un'avversaria di livello mondiale come la rumena. Inutili le due rimonte abbozzate e completate dalla Giorgi in entrambi i set, la Halep si dimostra più solida e strappa il pass per gli ottavi.

Avanti anche la Errani, 11esima testa di serie del torneo sul cemento di Key Biscayne. Contro la Muguruza la bolognese vince 4-6, 6-4, 6-1 e vendica la sconfitta di Sydney. Una vittoria importante per la tennista emiliana, che ora dovrà vedersela contro con la tedesca Sabine Lisicki e ha battuto la serba Ana Ivanovic.