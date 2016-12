Wta Masters, si parte con Pennetta-Halep

Flavia Pennetta sarà la prima a scendere in campo alle Wta Finals in programma da domani a domenica prossima a Singapore . Nel match inaugurale di domani (ore 8 italiane), sfiderà la romena Simona Halep , già battuta in semifinale allo Us Open. Nel girone rosso, quello della brindisina, anche Maria Sharapova e Agnieszka Radwanska . Presenti invece nell'altro raggruppamento Muguruza , Safarova, Kvitova e Kerber .

La Pennetta, alla prima apparizione in carriera alle Finals in singolare - in doppio l'impresa le era già riuscita insieme all'argentina Gisela Dulko, nel 2010, con tanto di vittoria del titolo - e all'ultimo torneo in carriera, proverà a fare meglio di Francesca Schiavone e Sara Errani, che rispettivamente nel 2010 e nel 2012 non riuscirono a superare il round robin, entrambe con una sola vittoria su tre match disputati. Favorevoli in questo senso i precedenti con la Halep (4-1) e con la Sharapova (3-2), mentre è negativo il trend con la Radwanska (3-5).