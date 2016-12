Wta Linz: Giorgi in finale, il derby azzurro è suo

15:32 - Il derby azzurro è di Camila Giorgi. La tennista maceratese supera con un netto 2-0 Karin Knapp nella semifinale tutta italiana e approda così all'ultimo atto dell General Ladies Linz, torneo Wta International in corso sul veloce indoor della città austriaca. La marchigiana, numero 42 Wta, si impone 6-4, 6-2 e conquista così la sua seconda finale in carriera: affronterà la vincente di Friedsam-Pliskova.

Al primo confronto diretto contro la connazionale, la Giorgi parte bene e si aggiudica il primo set grazie ad un break al terzo game. All'inizio del secondo parziale Karin - che giocava con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra - prova a reagire portandosi sul 2-0, ma poi viene travolta da Camila che infila 6 giochi consecutivi con cui chiude la contesa dopo appena un'ora e un quarto di battaglia. Per entrambe si trattava della terza semifinale stagionale: Camila adesso tenterà l'assalto al primo titolo Wta, sfuggitole in primavera a Katowice contro Alize Cornet. Primo titolo che invece non è sfuggito a Karin un mese fa in Uzbekistan.