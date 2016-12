Wta Finals: trionfo Radwanska, Kvitova ko in finale

Agnieszka Radwanska trionfa nelle Wta Finals battendo 2-1 in finale Petra Kvitova con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3. A Singapore arriva il successo più importante della carriera per la tennista polacca, numero 6 del ranking, giunta un po' a sorpresa all'ultimo atto del Masters dopo aver perso le prime due partite della fase a gironi (contro Sharapova e Pennetta). Per la Radwanska si tratta del 17esimo trofeo messo in bacheca .

Sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore la Radwanska parte benissimo lasciando solo due giochi nel primo set alla Kvitova, in non perfette condizioni fisiche e con una vistosa fasciatura sulla fascia destra. La 25enne tennista ceca però torna in partita nel secondo parziale conquistandolo 6-4 nonostante il break subito in apertura. Nel terzo set le due giocatrici fanno gran fatica a tenere il servizio e a spuntarla è la Radwanska che si impone al primo match point disponibile. Sfuma così il secondo Masters per la Kvitova dopo quello conquistato nel 2011 mentre Aga diventa la prima polacca ad imporsi nel prestigioso torneo che chiude la stagione.