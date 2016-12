27 ottobre 2015 Wta Finals: riscossa Pennetta, stesa la Radwanska Nel secondo match del Masters di Singapore Flavia, sconfitta allʼesordio dalla Halep, batte la polacca in due set 7-6, 6-4

Pronta riscossa per Flavia Pennetta che, nella seconda giornata del gruppo rosso delle Wta Finals, supera in due set 7-6, 6-4 Agnieszka Radwanska e resta in corsa per l'accesso alle semifinali del Masters di fine anno in corso sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore. La brindisina, dopo la netta sconfitta all'esordio contro Simona Halep, gioca una gara di grande qualità e conduce in porto un successo meritato.

La Pennetta, dopo la sconfitta al debutto al Masters di Singapore contro la Halep, dove ha perso subito il primo set per 6-0, anche contro la Radwanska inizia non proprio bene visto che perde subito il servizio e va sotto 2-0. La brindisina si trova anche ad inseguire 4-3 ma riesce nel decimo game a riconquistare il break perso e a pareggiare sul 5-5. Si va quindi al tie break e lì Flavia tiene sempre in mano il controllo dello scambio: la polacca annulla due set point ma alla fine l'azzurra prevale 7-5 e conquista il set. Nel secondo parziale invece c'è equilibrio e si va avanti di pari passo fino al settimo game quando la Pennetta conquista il break e si porta in vantaggio 4-3. Nel nono game, con la Radwanska al servizio, Flavia combatte da grande guerriera ma la polacca si salva annullando tre match point. Il successo è solo rimandato perchè subito dopo, con la battuta a favore, la brindisina campionessa degli Us Open, stende la polacca con 4 punti filati e chiude 6-4 per il suo primo successo al Masters.