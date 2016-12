Wta Finals: Kvitova piegata, Muguruza in semifinale

Dopo Maria Sharapova e Agnieszka Radwanska, anche Garbine Muguruza e Lucie Safarova conquistano l'accesso alle semifinali delle Wta Finals 2015 in corso sul veloce indoor di Singapore. La spagnola, numero 3 del ranking, si è imposta in tre set 6-4, 4-6, 7-5 in due ore e 33 minuti sulla ceca Petra Kvitova e ha chiuso al primo posto nel girone bianco: sabato sfiderà la polacca Radwanksa per un posto nella finalissima del Masters, match dove una spagnola manca dal 1993 quando Arantxa Sanchez Vicario perse in quattro set contro Steffi Graf.



Il primo set si decide nalla fase centrale quando ci sono tre break consecutivi: due sono della Muguruza che poi si impone per 6-4. Il secondo parziale è un alternarsi di servizi strappati l'una all'altra: decisivo il break della Kvitova nel decimo game per chiudere 6-4 dopo che l'iberica aveva salvato un set point. Nel terzo e decisivo set la Muguruza centra il break nell'undicesimo game e si porta sul 6-5, poi è battaglia nel dodicesimo game: la Kvitova spreca due palle break per forzare il match al tie break mentre la spagnola, dopo aver fallito tre match point, chiude sul quarto per il 7-5.



Sorprendente vittoria sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore per Lucie Safarova che supera in due set 6-4, 6-3 in circa un'ora e mezza la tedesca Angelique Kerber. Sorprendente perchè alla tedesca sarebbe bastato vincere un solo set per andare in semifinale e invece la ceca si impone con autorità e così, oltre a far fuori la Kerber, regala alla connazionale Kvitova un insperato passaggio alla fase ad eliminazione diretta.



Nel primo set la Safarova si porta sul 2-1 con due break e poi chiude 6-4 dopo che nel nono game la Kerber aveva salvato due set point. Nel secondo set la ceca era salita sul 3-1 dopo aver strappato il servizio alla tedesca e poi, nonostante la Kerber annulli tre match point, cede 6-3 nel nono game.



Il quadro delle semifinali: Sharapova-Kvitova e Muguruza-Radwanska