Wimbledon: Serena a fatica, Djokovic è una macchina

Rischia, dunque, la favorita del torneo Serena Williams, che per avere la meglio sulla Watson, mai oltre il terzo turno in un torneo del Grande Slam, deve sudare fino al terzo set dove si impone rimontando da 0-3: 6-2, 4-6, 7-5 il punteggio finale che permette alla numero uno al mondo di andare a giocare gli ottavi di finale contro la sorella Venus, vittoriosa sulla Krunic per 6-3, 6-2. Non delude, Maria Sharapova: la russa numero 4 WTA approda alla seconda settimana del torneo più prestigioso al mondo grazie al 6-4, 6-3 in 1h e 23' di gioco sulla romena Begu (29), mentre in campo maschile Novak Djokovic non ha alcun problema a sbarazzarsi dell'australiano Bernard Tomic (26): triplice 6-3 in appena un'ora e mezzo e qualificazione agli ottavi dove incontrerà il sudafricano Kevin Anderson (14). Bene anche il vincitore dell'ultimo Roland Garros, lo svizzero Stan Wawrinka, al quarto turno grazie alla vittoria per 6-4, 6-3, 6-4 sullo spagnolo Fernando Verdasco. Domani 4 luglio in campo gli ultimi italiani rimasti a Wimbledon: Andreas Seppi se la vedrà contro l'idolo di casa Andy Murray mentre Camila Giorgi affronterà la danese Caroline Wozniacki.