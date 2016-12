Wimbledon: Errani ko, Djokovic e Wawrinka avanzano

Brutte notizie per il tennis azzurro dall'erba di Wimbledon . Nel day 3 dello Slam londinese esce di scena Sara Errani , sconfitta 2-1 al secondo turno dalla serba Krunic : 6-3, 6-7(2), 6-2. Nel tabellone maschile, invece, nessun problema per Nole Djokovic e Stan Wawrinka , che non lasciano neppure un set rispettivamente a Nieminen ed Estrella , mentre si ritira per infortunio Kei Nishikori . Avanzano senza affanni Sharapova e Serena Williams .

Ancora una volta Sara Errani e l'erba non vanno d'accordo: l'azzurra, numero 19 del seeding ma che a Wimbledon non è mai andata oltre il terzo turno, si arrende in due ore e 7 minuti alla giovane serba Aleksandra Krunic, 82esima del ranking e all'esordio nel main draw di Londra, che con ben 59 vincenti si aggiudica il match. Adesso sfiderà Venus Williams, che ha la meglio sulla kazaka Putintseva, mentre la sorella Serena stende 6-4, 6-1 l'ungherese Babos. Nel tabellone femminile ok pure Sharapova, Azarenka, Stephens, Stosur, Safarova e Bencic, mentre esce di scena a sorpresa Ana Ivanovic, numero 7 Wta, battuta 2-0 dall'americana Mattek-Sands.





Nel tabellone maschile non sbaglia il favorito numero uno, Novak Djokovic, che liquida il finlandese Nieminen 6-4, 6-2, 6-3 e si appresta a sfidera l'australiano Tomic, reduce dalla vittoria sul francese Herbert. Avanzano pure Wawrinka, testa di serie numero 4, con Raonic, Dimitrov, Goffin, Kyrgios, Gasquet, Mayer e Cilic, mentre è costretto al ritiro Kei Nishikori per un riacutizzarsi del solito problema al polpaccio: per il giapponese, quinto favorito del seeding, è stata fatale la maratona a cui lo ha costretto l'italiano Bolelli all'esordio, così dell'infortunio ne approfitta il colombiano Giraldo che passa il turno.