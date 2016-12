Wimbledon: avanti Fognini, Seppi e la Giorgi

Bilancio in chiaroscuro per l'Italia nella seconda giornata sui campi di Wimbledon , sede del torneo del Grande Slam più prestigioso della stagione. Dei sei azzurri impegnati nel primo turno, avanzano in tre, quelli favoriti, ovvero Andreas Seppi , Fabio Fognini e Camila Giorgi . Nel tabellone maschile escono Vanni , che strappa comunque un set a Ward, e Lorenzi, mentre fra le donne Karin Knapp è costretta al ritiro per infortunio.

Tutto facile sull'erba di Wimbledon per Andreas Seppi: l'altoatesino, dopo la finale di Halle persa contro Federer, debutta con un facile 6-3, 6-2, 6-2 in un'ora e 21' contro la wild card britannica Brydan Klein, n. 177 mondiale. Nel prossimo turno lo attende il croato Borna Coric che ha vinto la maratona di quattro ore contro l'ucraino Sergiy Stakhovsky. Successo in scioltezza anche per Fabio Fognini: il ligure, numero 30 del seeding, ha piegato in tre set 6-4, 6-3, 6-2 in un'ora e 34' lo statunitense Tim Smyczek. Per Fabio ora c'è l'ostico canadese Vasek Pospisil. Si fermano invece Paolo Lorenzi e Luca Vanni: Lorenzi ha ceduto al giovane ceco Jiri Vesely, n. 45 Atp, in tre set 7-6, 7-6, 6-4 mentre Vanni, ammesso nel tabellone per il forfait di Ferrer, riesce a strappare un set all'inglese James Ward che lo ha comunque battuto 6-7(4), 6-2, 6-4, 6-3.

Nel tabellone femminile avanza soltanto Camila Giorgi. La giovane marchigiana, numero 31 del seeding, supera in due set 7-6, 6-4 la brasiliana Teliana Pereira e al secondo turno sfiderà la spagnola Arruabarrena. Fuori invece Karin Knapp che, a causa di un problema alla caviglia, si è ritirata a metà del secondo set sul punteggio di 7-6(6) 3-0 in favore della sua avversaria, la slovacca Magdalena Rybarikova. Nessuna sorpresa per quanto riguarda i big: tutto facile per Federer, un po' più dura per Murray e Nadal mentre Tsonga ha bisogno di quasi quattro ore per piegare al quinto set Gilles Muller; tra le donne la detentrice del torneo Petra Kvitova lascia un solo gioco all'olandese Kiki Bertens (6-1, 6-0 in 35'), avanzano Jankovic, Kuznetsova, Wozniacki e Lisicki.