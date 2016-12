Vinci, come accettare la sconfitta con il sorriso

Accettare la sconfitta con il sorriso: tutti a lezione da Roberta Vinci. La tarantina, dopo aver perso la finale degli Us Open, si è messa a scherzare con l'amica e rivale Flavia Pennetta. Un abbraccio sentito e tanti sorrisi: una scena sincera, da applausi. Una di quelle che ti fa amare lo sport all'infinito. Due grandi atlete consapevoli di aver scritto una pagina importante di storia. Alla fine i complimenti della brindisina: "Grande Roberta, hai giocato bene per tutto il torneo". E la Vinci ha subito replicato, scherzando: "Allora dammi il trofeo...". E il pubblico ha reagito con un grande applauso. Poi il saluto a Flushing Meadows: "New York, ci vediamo l'anno prossimo!".