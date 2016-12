Us Open, Wawrinka piega Djokovic ed è il re di New York

Chiaro che servisse un Djokovic non al meglio per veder trionfare Wawrinka, ma questo nulla toglie all’impresa dello svizzero. Il numero uno del mondo vince il primo set con estrema fatica, poi si lascia via via scivolare verso il terribile e decisivo quarto periodo, in cui è costretto a chiamare ben due medical time out per farsi curare i calli del piede destro. Wawrinka coglie l’occasione della vita e lo sbrana, senza lasciare praticamente nulla al caso (un solo match point annullato da Nole).



I precedenti erano 19-4 in favore di Djokovic, ma già una volta in finale lo svizzero aveva fatto lo scalpo al più forte di tutti: era il 2015 e si giocava l’ultimo atto del Roland Garros. All’Arthur Ashe succede la stessa cosa, con un Wawrinka in pieno controllo, più tonico, capace di sfruttare al meglio il suo pazzesco rovescio per far male all’avversario. E poco importa se lo svizzero aveva giocato più del doppio delle ore in questi Us Open (19 contro 7): Djokovic fallisce l’assalto al 13esimo Slam in carriera e al terzo trionfo americano. Vince il cecchino Wawrinka: tre finali di Slam, tre vittorie.