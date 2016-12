Us Open: rullo Serena, ai quarti sarà Wawrinka-Del Potro

Serena Williams sul velluto. L'americana travolge in due set la kazaka Shvedova e approda ai quarti degli Us Open, ultimo Slam stagionale, dove sfiderà la rumena Halep, reduce dal successo con la spagnola Suarez Navarro: niente da fare invece per la sorella Venus, ko con la ceca Pliskova. Tra gli uomini si affronteranno Wawrinka e Del Potro: lo svizzero sbatte fuori l'ucraino Marchenko, mentre l'argentino sfrutta il forfait dell'austriaco Thiem.



Settanta minuti sono stati sufficienti a Serena per archiviare la pratica Shvedova, numero 52 Wta: troppo il divario tra le due tenniste, con la numero uno al mondo che si impone 6-2, 6-3 e vola ai quarti senza aver perso ancora neppure un set. Ne ha concesso uno Simona Halep al secondo turno, ma si è subito rifatta battendo con un secco 6-2, 7-5 l'insidiosa spagnola Suarez Navarro, undicesima testa di serie. Niente da fare per l'altra Williams: Venus lotta come una leonessa ma si arrende 4-6, 6-4, 7-6(3). Nel tabellone maschile, si conferma in grande forma Martin Del Potro: il finalista olimpico, messosi finalmente alle spalle il problema al polso, approfitta del forfait di Thiem che nel secondo set - sotto 6-3, 3-2 - alza bandiera bianca per un problema fisico. L'argentino ora sogna in grande, ma sulla sua strada troverà Stan Wawrinka, terzo del seeding e reduce dal successo 6-4, 6-1, 6-7(5), 6-3 l'ucraino Marchenko, numero 63 Atp.