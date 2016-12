Us Open: Pennetta agli ottavi, Errani eliminata

Flavia Pennetta sì, Sara Errani no. E' questo il bilancio azzurro al terzo turno del tabellone femminile degli Us Open, quarto Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing Meadows. Dopo Roberta Vinci, anche la brindisina raggiunge gli ottavi battendo 2-1 in rimonta la ceca Cetkovska. Non ci sarà però il derby con Sara Errani perché la bolognese esce sconfitta in tre set dal confronto con l'australiana Stosur. Tra gli uomini avanza Federer.