Us Open: Nadal a casa, alla Vinci tocca la Kerber

Rafa Nadal si ferma agli ottavi. Lo spagnolo abbandona gli Us Open 2016 venendo eliminato dal sorprendente francese Lucas Pouille al termine di una vera e propria maratona: 6-1, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6(6) il punteggio, in 4 ore e 6 minuti di gioco. Nessun problema per Djokovic (3-0 al britannico Edmund ), mentre in campo femminile sarà la tedesca Angelique Kerber (2-0 alla Kvitova ) l’avversaria di Roberta Vinci nei quarti.

Pouille si candida dunque al ruolo di sorpresa degli Us Open 2016: incredibile la sua tenuta fisica contro Nadal. Già nei match precedenti il 22enne francese aveva sconfitto in 5 set lo svizzero Chiudinelli e lo spagnolo Bautista Agut, ora arriva anche l'impresa con il numero 5 del mondo. Nadal sembra avere in pugno il match, soprattutto nel quinto set, invece Pouille resiste con grinta e trionfa dopo essersi fatto annullare anche tre match point.



L'altro ottavo maschile giocato nella notte è una formalità per Djokovic: a Nole bastano 118 minuti per sbarazzarsi del britannico Kyle Edmund, con il punteggio di 6-2, 6-1, 6-4. E impressiona anche Angelique Kerber, indicata da tutti come la principale rivale di Serena Williams per il titolo: la tedesca batte 6-3, 7-5 la ceca Petra Kvitova e si prepara al quarto di finale contro la nostra Roberta Vinci, finalista dell’ultima edizione.