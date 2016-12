Us Open: Lorenzi a testa alta, ottavi per Murray

E' rimasta solo Roberta Vinci a difendere i colori azzurri agli Us Open . Nel tabellone maschile vita difficile per il numero 2 del mondo Andy Murray : il britannico impiega quattro set per superare Paolo Lorenzi e accedere agli ottavi di finale. Sul cemento di Flushing Meadows termina 7-6, 5-7, 6-2, 6-3 per il vincitore dei Championships. Brivido Wawrinka : lo svizzero annulla un match point e dopo quattro ore riesce ad avere ragione di Evans.

Dopo un primo set perso solamente al tie-break Lorenzo sfodera una grinta da leone e risponde con un 7-5 che ha il sapore dell'impresa. Murray poco dopo però inserisce il pilota automatico, concedendo solamente cinque game in due set al rivale. Il britannico raggiunge così il connazionale Edmund al turno successivo (quest'ultimo dovrà vedersela con Djokovic): ad attenderlo ora c'è il bulgaro Dimitrov, numero 24 del ranking.



Rischia l'eliminazione ma alla fine entra tra i magnifici sedici anche Stan Wawrinka: sul Louis Armstrong Evans arriva a un passo da buttare fuori dal torneo lo svizzero, che invece approfitta di un doppio fallo nell'ultimo tie-break per rimettersi in carreggiata staccare il pass per gli ottavi. Rimane in corsa anche Nishikori (4-6, 6-1, 6-2, 6-2 ai danni del francese Mahut), ritiro e lacrime per l'australiano Kyrgios.