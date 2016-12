12 settembre 2015 Us Open, la Pennetta è nella storia: che trionfo La Vinci perde 2-0 in finale a Flushing Meadows. Poi lʼannuncio shock di Flavia: "Chiudo qui, mi ritiro"

Flavia Pennetta nell'Olimpo. Nella magica notte tutta italiana di Flushing Meadows la campionessa brindisina si aggiudica la finale femminile degli Us Open 2015, quarto e ultimo Slam della stagione, battendo in due set Roberta Vinci: sul cemento di New York finisce 7-6(4), 6-2, con Flavia che parte contratta ma poi si scioglie, giocando uno splendido tie break nel primo set e lasciando poco all'avversaria nel secondo. Il cielo è azzurro sopra NY.

LA PARTITA IN DIRETTA22:57 FLAVIA PENNETTA VINCE GLI US OPEN! 22:53 Miracolo della Pennetta che si guadagna il game della 5-2! 22:48 La Vinci si porta sul 4-2 con grande carattere! 22:44 Reazione della Vinci che prova a rimanere in vita: break di Roberta! 22:40 Vinci in grande difficoltà e la Pennetta ne approffitta: Flavia a un passo dagli Us Open! 22:36 La Pennetta vola sul 3-0 salvando una palla break. Ora si mette male per Roberta Vinci: serve un miracolo come quello di ieri con Serena Williams. 22:31 Match in discesa per Flavia Pennetta che conquista subito il break. Vinci in apnea e sotto 2-0. 22:29 Il secondo set si apre con Flavia al servizio che non sbaglia: è 1-0. 22:24 La Pennetta vince 7-4 il tie-break e conquista il primo set! 22:15 La Pennetta porta il game al tie-break! 22:11 La Vinci va sul 40-0, ma poi si fa rimontare dalla Pennetta. Roberta chiude ai vantaggi e vola sul 6-5! 22:05 Game combattuto con ottimi scambi. La Pennetta pareggia: 5-5! 22:01 La Vinci tiene il servizio. La Pennetta al servizio per prolungare il match. 21:58 Break di Roberta Vinci: la Pennetta sbaglia troppo e la tarantina pareggia i conti. 21:49 La Vinci reagisce e conquista il game tenendo il suo turno di battuta: 4-3. 21:47 Super Pennetta, Vinci un po' in confusione. Flavia vola sul 4-2! 21:40 Break della Pennetta dopo sette palle break. La Vinci perde il servizio dopo un game lunghissimo che la vista sempre costretta a inseguire. 21:33 La Pennetta pareggia, ai vantaggi, il conto dei game. La finale si sta animando, game combattuto. 21:28 Roberta Vinci tiene il servizio abbastanza agevolemente. Le due azzurre sono molto tese. 21:25 Primo ace della partita per Flavia Pennetta. La brindisina pareggia i conti dopo un bello scambio: 1-1. 21:23 Primo game, a zero, alla Vinci. Inizio nervoso per la Pennetta. 21:22 E' iniziata la partita con la Vinci al servizio. 21:15 Flavia e Roberta in campo per il riscaldamento. 21:14 Renzi applaude l'ingresso in campo delle tenniste azzurre. 21:13 Nell'angolo della Pennetta non poteva mancare il fidanzato Fabio Fognini. 21:12 Entrano in campo Flavia Pennetta e Roberta Vinci. 21:11 Pennetta: "Spero sia una bella partita, è una grande opportunità per noi. Siamo buone amiche, ma oggi lottiamo per la vittoria". 21:10 Vinci: "Sono concentrata sulla finale. Spero di giocare la stessa partita di ieri". 21:04 E' iniziata la cerimonia della finale. 21:00 Tutto pronto per la finale, per ora non piove.

PREVISTA PIOGGIA SU NEW YORKLe previsioni meteo però non lasciano scampo. Il match è previsto non prima delle 3 pm ora di New York, proprio quando gli esperti danno l'inizio di temporali sparsi, che si intensificheranno nelle ore successive. Tutto il programma, quindi, può slittare.

RENZI VOLA A NEW YORKCi sarà anche Matteo Renzi a Flushing Meadows. Il presidente del consiglio ha annullato gli impegni odierni e si è imbarcato su un aereo diretto a New York con il presidente del Coni Giovanni Malagò.

PREZZI DELLA FINALE DIMEZZATILa finale a sorpresa tra Vinci e Pennetta ha aperto uno squarcio anche nell'organizzazione e nella vendita dei biglietti. Come riporta Bloomberg, nei giorni scorsi, con la Williams lanciata verso il trionfale Grande Slam, i prezzi dei biglietti erano schizzati alle stelle: il costo medio di un seggiolino sul centrale per assistere alla finale era superiore ai mille euro (più del prezzo medio per assistere a quella maschile, sui 700 €). L'assenza di Serena in finale potrebbe causare il crollo dei prezzi di oltre il 50 percento. Una diminuzione avvenuta in tempo reale, con il costo dei biglietti della finale crollato del 20 percento durante il terzo set e di oltre il 50 percento un quarto d'ora dopo la conclusione della partita.

MICHELLE OBAMA CONSOLA SERENA So proud of you, @SerenaWilliams. What you did this year was amazing. -mo #USOpen2015 — The First Lady (@FLOTUS) 11 Settembre 2015

LA GAFFE @meloccaros @BeppeBeppetti questa pubblicità è la dimostrazione che non ci credeva nessuno pic.twitter.com/fgXaut6EWa — Laure Guillemot (@lologuill) 12 Settembre 2015

LA PENNETTA AI GENITORI: "STATE CALMI""Flavia ci ha detto, state calmi. È felicissima, è entrata nella storia ma adesso può fare ancora di più". Oronzo Pennetta, per tutti 'Ronzino', il papà di Flavia, sta cercando un volo per partire e andare negli Usa a godersi la finale tutta italiana, pugliese, di un grande Slam. "Sto facendo i calcoli, per verificare se c'è un modo di arrivare in tempo a New York. È una impresa eccezionale, - dice il papà di Flavia - due ragazze pugliesi che sono cresciute mano nella mano, sulla terra rossa, qui in Puglia che hanno conquistato gli Us Open. Sono state fenomenali".