9 settembre 2015 Us Open: Italia nella storia, anche la Pennetta in semifinale La brindisina raggiunge la Vinci tra le prime 4 giocatrici dello Slam: battuta in tre set (4-6, 6-4, 6-2) sulla Kvitova. Sfiderà la Halep. L'altra semifinale Vinci-Williams

13:23 - L'Italia riscrive la storia allo Us Open femminile. Flavia Pennetta, così come ieri Roberta Vinci, conquista l'accesso alla semifinale del quarto e ultimo Slam della stagione in virtù dello straordinario successo in rimonta (4-6, 6-4, 6-2) su Petra Kvitova, quinta favorita del torneo. A Flushing Meadows la brindisina si giocherà l'accesso alla finalissima contro Simona Halep.

Sul cemento rovente di Flushing Meadows, a New York, la Pennetta conquista la sua seconda semifinale dopo quella del 2013 sempre nello Slam americano. Nel primo set la ceca scappa via sul 4-2 ma Flavia riesce a strapparle il servizio nel nono gioco. In quello successivo, però, l'azzurra si fa rimontare da 40-0 e la Kvitova mette in cassaforte il punto dell'1-0. Nel secondo parziale la Pennetta mette a segno il break nel nono gioco, fatica nel decimo sfruttando solo la terza palla break (con un errore clamoroso sulla prima). Nell'ultimo e decisivo set Flavia strappa per due volte la battuta all'avversaria e gestisce l'incontro fino al 6-2 conclusivo.

Per la brindisina è la quarta vittoria su sette incontri contro la due volte campionessa di Wimbledon (2011, 2014). Nella parte bassa del tabellone, dunque, la Pennetta (numero 26 al mondo) se la vedrà con la Halep mentre in quella alta vi è la sfida tra l'altra azzurra Roberta Vinci e la favoritissima Serena Williams.

HALEP BATTE AZARENKA

Sarà la romena Simona Halep l'avversaria di Flavia Pennetta nella semifinale degli Us Open di tennis. La testa di serie n. 2 ha battuto nei quarti la bielorussa Victoria Azarenka in tre set col punteggio di 6-3, 4-6, 6-4 in un match che è stato interrotto per un'ora e 25 minuti nel terzo set a causa della pioggia