Us Open: Fognini sconfitto da Feliciano Lopez, Vinci ai quarti senza giocare

Nullla da fare per Fabio Fognini. Dopo l'impresa contro Nadal, il tennista ligure si è dovuto arrendere contro Feliciano Lopez - in tre set per 6-3, 7-6, 6-1 - dicendo addio alla possibilità di raggiungere i quarti degli Us Open. Per Fognini anche problemi muscolari che ne hanno compromesso la prestazione. Ai quarti invece Roberta Vinci che ha approfittato del ritiro di Eugenie Bouchard , scivolata venerdì negli spogliatoi e ferita alla testa.

Non ce l'ha fatta dunque Fabio Fognini a ripetersi dopo l'impresa contro Nadal e a raggiungere così i quarti di finale agli Us Open. Il ligure ha ceduto negli ottavi a Feliciano Lopez in tre set per 6-3, 7-6 (5), 6-1. Lo spagnolo raggiunge per la prima volta i quarti nello slam americano. Fognini non è riuscito ad affondare i colpi e ha commesso ben 40 errori, penalizzato anche avuto dolori alla schiena e al collo durante il match, tanto da rendere necessaria il ricorso all'assistenza medica durante il terzo set.



Avanti invece la Vinci aveva raggiunto i quarti qui a Flushing Meadows anche nel 2012 (perse da Sara Errani) e nel 2013, quando venne battuta da Flavia Pennetta.



Sulla strada verso il Grande Slam, Serena Williams si trova di fronte la sorellona maggiore Venus, che da queste parti non raggiungeva i quarti dal 2010. Tra le due campionesse sarà la sfida numero 27, di una lunga saga cominciata 17 anni fa all'Australian Open: 15-11 il bilancio a favore della numero 1 al mondo, che ha sconfitto negli ottavi con un duplice 6-3 la connazionale Madison Keys. Più agevole la vittoria di Venus, che ha spazzato via in 50' per 6-2, 6-1 la qualificata estone Anett Kontaveit.



Il primo quarto di finale del tabellone maschile è Cilic-Tsonga. Il campione uscente ha battuto in 4 set il francese Jeremy Chardy, testa di serie numero 27, per 6-3 2-6 7-6 6-1. Più agevole il compito del francese, che ha sconfitto 6-4 6-3 6-4 il connazionale Benoit Paire.