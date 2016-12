26 agosto 2016 22:12 Us Open: Fognini pesca Gabashvili, Berlocq per Lorenzi Subito Vinci-Friedsam, Errani-Rogers e Schiavone-Kuznetsova

Con la promozione di Thomas Fabbiano, saranno nove gli azzurri nel tabellone principale degli Us Open. Sorteggio benevolo per gli uomini: Fognini esordirà contro il russo Gabashvili, Lorenzi con Berlocq e Seppi con Robert. Inizio più complicato invece per le donne: la Vinci se la vedrà con la Friedsam, la Errani con Shelby Rogers, la Giorgi con la Stosur, la Knapp con Johanna Larsson e la Schiavone con Svetlana Kuznetsova.

IL TABELLONE MASCHILEUrna benevola, dunque, per gli uomini, le cui speranze sono legate soprattutto a Fognini. Il ligure l'anno scorso ha raggiunto gli ottavi eliminando anche Rafa Nadal sul cemento di Flushing Meadows e potrebbe ben figurare alla sua nona partecipazione allo Slam della Grande Mela. Il primo scoglio sarà Teymuraz Gabashvili, numero 106 Atp. Poi, in caso di vittoria, ci sarà il vincente tra Ferrer e Dolgopolov. Discorso diverso per Lorenzi, che agli Us Open ha raggiunto nel 2014 il secondo turno. Il numero 39 Atp affronterà l'argentino Carlos Berlocq, numero 75 Atp, e in caso di successo dovrebbe trovarsi di fronte il francese Gilles Simon. Alla 13.ma avventura a Flushing Meadows, Seppi al primo turno sfiderà il francese Stephane Robert, numero 52 del ranking e in caso di vittoria con ogni probabilità dovrà vedersela con Rafa Nadal.



Per quanto riguarda i big, invece, nella parte alta del tabellone ci sono Djokovic e Nadal, che potrebbero affrontarsi in semifinale. Kyrgios se la vedrà con Wawrinka, nella riedizione del match della scorsa edizione. Per Murray insidia Lopez, Nishikori invece potrebbe trovare Goffin sulla sua strada.