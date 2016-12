Us Open, Federer in finale dopo 6 anni: ora ci sarà la sfida contro Djokovic

L'ultimo incontro fra i due è stata la finale di Cincinnati e aveva vinto Federer. Nell'anno ce ne sono stati altri 4: Federer ha vinto a Dubai, Djokovic a Indian Wells, Roma e Wimbledon. Nel testa a testa lo svizzero è avanti 21-20. Al serbo la grande opportunità di pareggiare i conti contro uno dei più grandi di sempre.



Era la finale che tutti si aspettavano e infatti saranno Novak Djokovic e Roger Federer, numero 1 e 2 della classifica Atp, a sfidarsi sul cemento di New York nel match per il titolo degli Us Open 2015 (domenica alle 22 ora italiana). Nole ha travolto senza pietà il croato Marin Cilic, campione in carica dell'open degli Stati Uniti: 6-0, 6-1, 6-2 in meno di un'ora e mezza di gioco. Con questo successo il serbo resta imbattuto contro Cilic, 14 vittorie in altrettante gare, ed eguaglia Rod Laver e Roger Federer come unici ad aver raggiunto le finali nei quattro tornei dello Slam nello stesso anno.



Nole avrà di fronte, come da pronostico, Roger Federer che nella seconda semifinale non ha dato scampo a Stan Wawrinka nel derby svizzero. Roger si è imposto in tre set 6-4, 6-3, 6-1 in un'ora e 34 minuti ed è diventato il più vecchio a centrare la finale dello Us Open da Andre Agassi nel 2005 (aveva 35 anni). Inoltre il fenomeno di Basilea diventa il quinto giocatore negli ultimi 30 anni, il primo da Nadal nel 2010, ad arrivare all'atto conclusivo a New York senza perdere un set.



In finale sarà il 42esimo confronto tra Djokovic e Federer, il sesto nel 2015: Roger comanda 21-20 e ha vinto l'ultima sfida, la finale sul cemento di Cincinnati mentre Nole lo ha battuto a Wimbledon. I due si sono già visti in finale agli Us Open nel lontano 2007: vinse Federer in tre set. Il serbo va a a caccia del secondo titolo a New York, il primo dal 2011 (ha perso quattro finali) mentre lo svizzero, tornato in finale nello Slam americano per la prima volta dal 2009 quando perse contro Del Potro, cerca il sesto sigillo.