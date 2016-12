Us Open, epico Fognini: batte Nadal in rimonta e va agli ottavi

Impresa storica di Fabio Fognini nel terzo turno degli Open degli Stati Uniti. Il tennista ligure ha battuto in cinque set Rafa Nadal dopo essere stato sotto due set a zero: 3-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 il punteggio, dopo 3h 46'. Fognini vola agli ottavi di finale dove sfiderà Feliciano Lopez. Solo Roger Federer era riuscito a rimontare da 2 set a zero contro Nadal. E' la prima volta nella storia degli Slam che il maiorchino patisce una simile rimonta.

Dopo lo screzio ad inizio agosto nella finale persa di Amburgo, Fognini torna a sfidare Nadal, reduce da una stagione decisamente deludente costellata fin qui da 15 sconfitte. Il ligure aveva invece vinto negli altri due incontri disputati nel 2015 a Rio e a Barcellona. I precedenti sono comunque favorevoli (5-2) allo spagnolo. Fognini, dopo un inizio davvero difficile culminato con alcuni passaggi a vuoto che permettono all'avversario di aggiudicarsi i primi due set, torna in partita imponendo il suo gioco a Nadal (sceso al numero 8 al mondo). Dopo aver recuperato un break nel terzo set, l'azzurro riesce a chiudere sul 6-4 strappando il servizio al mancino di Manacor.



Da qui in avanti Fabio sale in cattedra e lascia poco spazio a Rafa se si eccettua la battuta persa in apertura di quarto set. Fognini conquista due break (al quarto e all'ottavo game) e porta a casa il punto del 2-2. Andamento decisamente insolito per il quinto set con i due tennisti che faticano a tenere la battuta (ben 7 break consecutivi) ma alla fine a spuntarla è l'italiano grazie ad un parziale di 8 punti a 2. In passato soltanto Roger Federer a Miami nel 2005 era stato capace di rimontare un Nadal avanti 2 set a 0. Agli ottavi di finale Fognini affronterà un altro mancino spagnolo, Feliciano Lopez (testa di serie numero 18 del torneo), che ha sconfitto il canadese Milos Raonic in tre set: 6-2, 7-6, 6-3. Agli Us Open l'ultimo italiano agli ottavi è stato Davide Sanguinetti nel lontano 2005.