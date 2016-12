1 settembre 2015 Us Open: Cecchinato e Bolelli subito fuori. Seppi, Fognini e Vinci ok I due azzurri eliminati al primo turno dallʼamericano Fish e dal belga Goffin. Lʼaltoatesino fa fuori il padrone di casa Paul. Scivolone Ivanovic

Dopo Andreas Seppi, anche Fabio Fognini e Roberta Vinci approdano al secondo turno degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing Meadows. Il ligure parte male ma poi ribalta l'americano Johnson (3-1), mentre la tarantina ha ben meno problemi con la californiana King (2-0): il primo sfiderà l'uruguaiano Cuevas, la seconda la colombiana Duque-Marino. Esordio senza affanni pure per Nadal, Djokovic e Serena Williams.

Divertente e intensa la partita tra Fognini e Johnson, numero 47 del ranking e semifinalista la scorsa settimana a Winston Salem: il padrone di casa inizia fortissimo, ma poi cala e dopo quasi tre ore di gioco alza bandiera bianca, finisce 2-6, 6-3, 6-4, 7-6(2). Pochi affanni invece per la Vinci, prima delle sei italiane a scendere in campo e unica sorteggiata nella parte alta del tabellone: l'azzurra supera con un doppio 6-4, in un'ora e 20 minuti di gioco, la californiana Vania King. Una specie di allenamento per Novak Djokovic e Serena Williams: triplo 6-1 del serbo al brasiliano Souza, dura appena mezz'ora invece la resistenza della russa Diatchenko contro la campionessa statunitense. Ok pure Nadal, che lascia solo un set al croato Coric, numero 33 del ranking Atp.

Buona la prima dunque per Seppi, che in un'ora e 45 minuti fa fuori il 18enne Tommy Paul, numero 437 del ranking e proveniente dalle qualificazioni : 6-4, 6-0, 7-5 il punteggio finale per l'altoatesino che adesso affronterà russo Teymuraz Gabashvili che ha sfruttato l'infortunio occorso a Pablo Andujar. Niente da dare per Simone Bolelli, sconfitto 6-4, 6-1, 6-2 dal belga David Goffin (numero 15 Atp e 14esima testa di serie), e per Marco Cecchinato, battuto 6-7(5), 6-3, 6-1, 6-3 da dal 33enne Mardy Fish (ex top ten e ammesso tramite una wild card).



Nessun problema per Tsonga, Dimitrov, Kukushkin, Cilic e Raonic, mentre esce a sorpresa un Nishikori non in perfette condizioni fisiche, battuto da Paire. Scivolone imprevisto anche nel tabellone dove la serba Ivanovic si arrende alla slovacca Cibulkova: avanti con pochi affanni Venus Williams, Pavlyuchenkova, Svitolina e Radwanska.