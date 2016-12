Us Open: avanti Knapp e Giorgi, fuori Lorenzi e Schiavone

Due successi e due sconfitte nel martedì degli Us Open. Karin Knapp e Camila Giorgi accedono al secondo turno del torneo americano sconfiggendo rispettivamente Ajla Tomljanovic (6-7, 6-2, 6-4 il punteggio per l'azzurra) e Johanna Larsson (doppio 6-3 per la marchigiana); vengono invece eliminati Paolo Lorenzi, battuto con un triplo 6-4 da Jiri Vesely, e Francesca Schiavone, messa ko in due set da Yanina Wickmayer (6-3, 6-1 per la belga).