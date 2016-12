Us Open: anche Errani e Pennetta avanzano al secondo turno

Tutta facile per Sara Errani che in 59 minuti si è sbarazzata con un secco 6-0, 6-1 della diciannovene nipponica, proveniente dalle qualificazioni e numero 177 del ranking Wta. Per la romagnola ecco ora un'altra giovanissima: la diciottenne Ostapenko è la numero 114 al mondo, capace però di battere a Wimbledon Carla Suarez Navarro. E' servita un'ora e 25 minuti alla Pennetta per superare la Gajodosva (numero 76 del ranking), col punteggio di 6-1, 3-6, 6-1: ora toccherà alla Niculescu, sempre sconfitta nei due precedenti con la tennista azzurra.