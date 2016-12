Tennis, Wta Bucarest: rimonta Errani, è in finale

19:05 - Rimontona e finale. Sara Errani ribalta in tre set Monica Niculescu e approda all'ultimo atto del BRD Bucarest 2015, torneo Wta International in corso sulla terra battuta della capitale rumena. L'azzurra, testa di serie numero uno, si impone 5-7, 6-1, 6-2 sulla padrona di casa e ora andrà a caccia del suo nono titolo in singolare: dall'altra parte della rete la slovacca Anna Schmiedlova, settima nel seeding e già battuta quest'anno nella finale a Rio.

Due ore e 22 minuti sono stati necessari a Sara Errani per avere la meglio della rumena Niculescu che, spinta dal suo pubblico, dà non poco filo da torcere alla romagnola: il primo set se lo aggiudica lei strappando il servizio all'azzurra sul 5-5. A quel punto però Sarita sale in cattedra e schiaccia l'avversaria nel secondo set, concedendole solo un game. La terza partita, infine, resta in equilibrio fino al 2-2, poi l'italiana prende il largo e per la padrona di casa non c'è più niente da fare. In finale ci sarà Anna Schmiedlova che batte 2-0 la slovena Polona Hercog: per la slovacca è la terza finale in carriera dopo le due di quest'anno, entrambe contro due azzurre (Camila Giorgi battuta a Katowice e sconfitta a Rio rimediata proprio con Sara Errani).