Tennis, Wta Auckland: è trionfo per Errani-Vinci in doppio

11:45 - Il 2015 inizia con un successo per Sara Errani e Roberta Vinci che, da regine del ranking di doppio e numero 1 del seeding, vincono l'"ASB Classic", torneo Wta dotato di un montepremi di 250mila dollari sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda. Sono serviti meno di 55 minuti alle azzurre per avere la meglio per 6-2, 6-1 sulla coppia formata dalla giapponese Shuko Ayoama e dalla ceca Renata Voracova.

Errani e Vinci, subito eliminate al debutto nel tabellone di singolare, rispettivamente dalla slovacca Daniela Hantuchova e dalla statunitense Coco Vandeweghe, si sono così rifatte nel doppio dove in semifinale hnno piegato le tedesche Julia Goerges e Anna-Lena Groenefeld prima di imporsi più facilmente del previsto in finale. Per le "Cichis" si tratta del 22esimo titolo vinto insieme in carriera (25 quelli conquistati da ciascuna delle due), tra cui ben 5 trofei Slam, su 34 finali disputate.