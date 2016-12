8 settembre 2015 Tennis, Us Open: grande Vinci, è la prima semifinale di uno Slam Al termine una lunga battaglia la tarantina si impone 2-1: miglior risultato in carriera in singolare. Volano anche Pennetta-Errani nel doppio Tweet google 0 Invia ad un amico

07:29 - Traguardo storico per Roberta Vinci agli Us Open. Sul cemento di Flushing Meadows, a New York, la tennista tarantina raggiunge per la prima volta in carriera la semifinale singolare di uno Slam: battuta 2-1 dopo una lunga battaglia la francese Kristina Mladenovic, adesso sul cammino ci sarà Serena Williams. Esultano anche Sara Errani e Flavia Pennetta che volano in semifinale nel doppio: stesa la coppia Arruabarrena-Klepac.

A 32 anni e mezzo la soddisfazione più grande della carriera: in singolare, s'intende. Roberta Vinci, che di Slam in doppio ne ha vinti ben cinque, raggiunge la semifinale degli Us Open battendo Kristina Mladenovic, tennista numero 40 Wta che era addirittura al primo quarto in uno Slam. Dopo oltre 2 ore e mezzo è 6-3, 5-7, 6-4 per l'azzurra, con la francese stremata e con una vistosa fasciatura sulla coscia destra. Spartiacque della partita l'infinito settimo gioco del terzo set (26 punti), quando la tarantina strappa il servizio all'avversaria e si invola verso il successo finale: adesso affronterà Serena Williams che ha battuto la sorella Venus: 6-2, 1-6, 6-3. Flushing Meadow si conferma dunque luogo favorevole alle italiane: negli ultimi quattro anni almeno un'italiana è arrivata tra le prime quattro. E adesso si attende Flavia Pennetta che sfiderà Petra Kvitova e proverà addirittura a raddoppiare le azzurre in semi. La brindisina nel frattempo raggiunge la semifinale di doppio femminile in coppia con Sara Errani: affondanto in tre set il tandem formato dalla spagnola Lara Arruabarrena e la slovena Andreja Klepac. Per loro adesso ci saranno le due sorelle Chan oppure la coppia Martina Hingis-Sania Mirza, fresche vincitrici a Wimbledon.