Tennis, troppa pioggia a Parigi: si ferma il Roland Garros

La seconda settimana del Roland Garros si apre con una brutta notizia per gli appassionati di tennis. Tutti gli incontri previsti in giornata, infatti, sono stati cancellati a causa della pioggia incessante sopra Parigi. Il programma degli ottavi di finale è stato rimandato di un giorno. Sui campi in terra rossa del secondo torneo del Grande Slam avrebbero dovuto scendere, tra gli altri, Djokovic, Berdych, Serena Williams e Halep.