Tennis, si arrabbia e colpisce l'arbitro nell'occhio

Brutta conclusione ad Ottawa della sfida di Coppa Davis di tennis tra Canada e Gran Bretagna. Nel singolare decisivo Denis Shapovalov si è reso protagonista di un brutto episodio. In svantaggio per 6-3 6-4 2-1 contro il britannico Kyle Edmund, il 17enne di origini russe, proprio dopo aver subito il break nel terzo gioco del terzo set, in un gesto di stizza ha tirato una pallata in tribuna finendo però per colpire in pieno volto il giudice di sedia Arnaud Gabas. Nessun danno serio per lui a parte un occhio pesto ma il giudice arbitro Brian Early, che ha assistito all'incidente, ha stabilito l'immediata squalifica di Shapovalov per condotta antisportiva nonostante le ripetute scuse del giocatore canadese, visibilmente dispiaciuto e pentito del gesto. Grazie alla squalifica di Shapovalov la Gran Bretagna - che era priva del numero 1 mondiale Andy Murray - ha vinto l'incontro per 3-2 e si è qualificata per i quarti di finale dove incontrerà la Francia.