Tennis, Serena: "Senza Venus non avrei vinto 23 Slam"

Il primo pensiero di Serena Williams dopo il successo a Melbourne è per la sorellona Venus, battuta in due set senza troppi problemi. "Ringrazio Venus, è una persona straordinaria. Non sarei a 23 Slam senza di lei, non avrei ottenuto niente senza di lei. E' l'unico motivo per il quale sono ancora qui, esistono le sorelle Williams perché lei mi ha ispirato, mi ha spronato ogni volta a fare meglio, a combattere", ha detto la tennista americana.