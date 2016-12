Tennis, scandalo scommesse: sarebbe coinvolto un vincitore di uno Slam

Gli autori dell'inchiesta non possono fare nomi perché non hanno in mano prove concrete (intercettazioni, mail o conti correnti). Ma l'impressione è che i documenti in mano a Bbc e BuzzFeed possano provocare un vero terremoto nel circuito Atp. Roba che scotta, insomma. E che coinvolge non solo i giocatori, ma anche le istituzioni preposte al controllo. Le accuse sono chiare. Alcuni giocatori, tra cui molti top player ancora in attività, avrebbero truccato partite a tutti i livelli. Anche a Wimbledon e Roland Garros.



E l'Atp avrebbe garantito una sorta di copertura e impunità ai responsabili, ignorando le segnalazioni su puntate anomale e comportamenti insoliti dei protagonisti in campo. Dal 2009, infatti, la Tiu (la task force contro la corruzione) ha squalificato a vita solo 5 giocatori e un arbitro. Solo "pesci piccoli". Ora però l'inchiesta della Bbc sembra raccontare tutta un'altra storia. E in attesa di conoscere ulteriori dettagli sul caso, è già partita la caccia ai colpevoli.



Nel mirino dell'indagine iniziata dopo il match tra Arguello e Davydenko del 2 agosto del 2007 sono finiti almeno sedici giocatori di primo rango, tutti passati tra i primi 50 del mondo. E tra di loro ci sarebbe il vincitore di uno Slam. I papabili non sono molti negli ultimi 9 anni: Federer, Nadal, Djokovic, Wawrinka, Murray, Del Potro e Cilic. Nomi che spaventano. "Vorrei sapere i nomi dei giocatori coinvolti", ha commentato subito dopo la fuga di notizie Re Roger. Anche noi. Si attendono nuovi sviluppi.