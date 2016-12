Tennis, Roland Garros: Berdych ko, Djokovic in semifinale

Bastano tre set a Novak Djokovic per accedere alla semifinale del Roland Garros. Impegnato sul centrale Philippe Chartier, il serbo impiega poco più di due ore per piegare la resistenza del ceco Thomas Berdych : 6-3, 7-5, 6-3 il punteggio finale di un match sempre in controllo di Nole, interrotto soltanto per alcuni minuti dalla consueta pioggia parigina. Adesso se la vedrà con Thiem, che ha avuto la meglio di Goffin. Ok Serena Williams.

Tutto secondo programma, pioggia compresa, sul centrale del Roland Garros. Novak Djokovic supera in tre set il numero sette del tabellone Thomas Berdych e centra la 30esima semifinale di uno Slam, la sesta consecutiva sulla terra rossa parigina dove, incredibilmente,il serbo non ha mai vinto. Senza problemi il primo set chiuso in appena 32’, qualche rischio in più invece nel secondo, comunque portato a casa al dodicesimo gioco brekkando il rivale. Equilibrato il terzo parziale, fino a quando sul 3-3 ci si ferma per la pioggia: pochi attimi, quelli che bastano a spegnere del tutto Berdych che al rientro in campo non vince più un set cedendo così 6-3, 7-5, 6-3.



Sulla strada per la terza finale consecutiva a Parigi, quarta complessiva, Djokovic troverà il giovane talento austriaco Dominic Thiem, classe '93 e numero 15 Atp, uscito vittorioso dal confronto contro l'insidioso David Goffin: successo in rimonta in quasi tre ore di gioco, 4-6, 7-6(7), 6-4, 6-1, con il belga che ha servito per andare 2-0 nel conto dei set ma si è fatto brekkare e lì la gara ha svoltato. Nel tabellone femminile, soffre più del previsto la numero uno Serena Williams contro Yulia Putintseva, numero 60 Wta: la kazaka vince il primo set e ha due palle break nel secondo che la porterebbero a servire per il match, ma la statunitense è brava a reagire e ribaltare l'incontro, chiudendolo 5-7, 6-4, 6-1 in due e ore 10 minuti di gioco. Serena, a caccia della quarta finale in carriera al Roland Garros, sfiderà in semifinale l'olandese Kiki Bertens, 58esima del ranking, che ha sconfitto a sorpresa la svizzera Timea Bacsinszky, ottava testa di serie: finisce 7-5, 6-2 in un'ora e cinquanta minuti.