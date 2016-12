Tennis, Roberta Vinci non si ferma: "Ho ancora voglia di giocare"

Il 2016 è stato un anno non proprio entusiasmante per lei: la vittoria al Premier di San Pietroburgo le ha consentito di conquistare il decimo titolo in carriera e al termine del torneo di Dubai è stata la quarta italiana di sempre a entrare nella Top 10 del ranking WTA. La seconda parte dell'anno, tuttavia, è stata avara di soddisfazioni, con i quarti di finale agli US Open come miglior risultato.



Su di lei era piovuta anche qualche critica, per un gioco non più brillante e considerato non al passo coi tempi. Roberta, tuttavia, sembra pronta ad accogliere la sfida, tornare ad allenarsi e migliorarsi in vista della prossima stagione: "L'anno che verrà non sarà semplice e anche per questo ho deciso di non fissarmi degli obiettivi - ha fatto sapere - Tutto ciò che succederà lo prenderò con la consapevolezza di aver dato il massimo".