Tennis: Rafa Nadal fuori al secondo turno a Shanghai, avanti Federer

19:31 - Rafa Nadal si arrende all'appendicite e a Feliciano Lopez. Al debutto nell'ATP Masters 1000 di Shanghai lo spagnolo è stato sconfitto dal connazionale in due set: 6-3, 7-6. Nadal è voluto scendere in campo comunque nonostante i forti dolori addominali accusati domenica e la successiva visita in ospedale, dove gli è stato diagnosticato un principio di appendicite e prescritta una terapia antibiotica. Federer salva 5 match point e va agli ottavi.

Nadal era reduce dall'eliminazione a sorpresa venerdì scorso nei quarti di finale a Pechino, dove rientrava alle competizioni dopo tre mesi di assenza per un infortunio al polso destro. Federer, invece, batte all'esordio, in 2h30', uno splendido Leonardo Mayer. L'argentino è avanti di un break nel primo set ma cede alla rimonta di Roger (7-5), poi vince il secondo 6-3 e ha due match point sul 5-4 nel terzo. Federer li salva con il servizio e trascina il match al tiebreak. Mayer scappa sul 5-2, fallisce altri tre match point ed è costretto a inchinarsi, in lacrime, al lob dello svizzero: 7-5, 3-6, 7-6 (6) il finale. Con questa vittoria Federer si riprende il secondo posto nella classifica Atp proprio ai danni di Nadal.

Negli altri match di giornata solo Djokovic e Murray rispettano i pronostici e si qualificano per gli ottavi di finale. Il serbo superando l'austriaco Thiem (6-3, 6-4), lo scozzese fiaccando la resistenza di Janowicz (7-5, 6-2). Fuori invece Wawrinka (battuto al terzo da Simon), Dimitrov (con Benneteau), Nishikori (con l'americano Sock) e Raonic (ritiro contro Monaco per la febbre).