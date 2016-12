Tennis, Pennetta e Giorgi subito fuori a Roma

Niente da fare per Flavia Pennetta . La brindisina esce sconfitta in due rapidi set dall'ucraina Elina Svitolina nel primo turno degli Internazionali Bnl d'Italia , torneo Wta Premier 5 in corso sulla terra battuta del Foro Italico, a Roma. L'azzurra, numero 26 del ranking, si arrende 6-4, 6-2 contro la giovane avversaria, classe '94 e reduce dalla vittoria in Marocco: al secondo turno sfiderà l'americana Venus Williams.

Al Pietrangeli erano in tanti i tifosi giunti per sostenere la bella Flavia, che non ha retto però i colpi di una Svitolina apparsa in grande forma. Un po' di rammarico per l'azzurra che nel primo set va sotto 0-2, poi vince tre giochi di fila e arriva a due punti dal quarto (0-30): a quel punto però si spegne la luce e l'ucraina ritrova punti e continuità, chiudendo al decimo game all'ottava palla set a disposizione. Diverso l'andamento del secondo parziale, dove la Pennetta regge sino al 2-2 (con break e controbreak in apertura), ma poi scioglie e alza bandiera bianca dopo un'ora e 18 minuti. Dopo Flavia, fuori al primo turno degli Internazionali di Roma anche Camila Giorgi. La marchigiana, nell'ultimo match in programma sul campo "Pietrangeli", ha perso in due set 7-5, 7-5 contro la serba Jelena Jankovic, numero 20 del ranking Wta e vincitrice nel 2007 e nel 2008 sulla terra rossa del Foro Italico. Camila ha sprecato un vantaggio di 5-2 nel primo set e poi ha ceduto 7-5 dopo aver annullato due set point; nel secondo parziale l'azzurra ha allungato sul 4-1, si è fatta rimontare sul 5-4, ha centrato un break per il 5-5 ma poi ha perso a sua volta il servizio e la Jankovic ha chiuso set e partita sul 7-5 con la battuta in suo favore. Avanzano le big del tabellone: Serena Williams supera in due set 6-1, 6-3 la russa Pavlyuchenkova, Maria Sharapova passa 6-2, 3-1 sulla Gajdisova che si ritira nel secondo set mentre Viktoria Azarenka deve soffrire un po' di più per avere la meglio della Hradecka, battuta in tre set 7-5, 2-6, 6-1.