Tennis, Pennetta e Fognini presto genitori

Nemmeno il tempo, o quasi, di godersi il viaggio di nozze, che un'altra bella notizia ha raggiunto Flavia Pennetta e Fabio Fognini. I due tennisti, infatti, sarebbero in attesa di un bambino per maggio. Da Miami, dove Fabio si allena e Flavia sta smaltendo un'influenza inopportuna, non sono arrivate né conferme, né smentite. Segno che la cicogna è in arrivo...