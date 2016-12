Tennis, Pennetta apre al ritorno: "Solo se dovessi avere voglia"

Aveva annunciato il ritiro dopo la storica vittoria degli US Open 2015, nella finale tutta italiana con la conterranea Vinci . Ora Flavia Pennetta ci ripensa, forse, chissà. Tutto dipenderà da lei: "La possibilità di rivedermi in campo è sempre ferma all'1%. Adesso mi sto prendendo un po' di tempo per me, poi se dovessi avere veramente voglia, potrò tornare indietro", ha detto la brindisina a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'oro al merito sportivo.

Un'ipotesi possibile. Certo, a 33 anni aveva deciso di dire basta, con il grande sogno di un matrimonio e di un futuro insieme a Fabio Fognini. Ma, nella vita, mai dire mai: "Alla fine è una decisione mia, ho scelto di smettere, e se mi sentirò di andare ai Giochi di Rio sarà presa un'altra decisione. Non mi metto nessuna pressione, nessun tempo limite, dipenderà tutto da quello che sento. E' più una cosa mia personale, che riguarda solo me stessa e la voglia di competere che a volte non ho, e che purtroppo quando sei ad alti livelli devi avere sempre altrimenti le giovani ti passano sopra...". L'unica certezza? Lei e Fabio non possono giocare insieme: "Il doppio misto a Rio? No no, Fabio è meglio tenerlo nel privato che poi quando si mischiano le cose magari si divorzia prima del previsto", ha concluso con una battuta.