Tennis, Nadal: "Un giorno vorrei essere presidente del Real Madrid"

Nadal uomo di sport a 360 gradi. Il tennista spagnolo, impegnato in un evento promozionale a La Coruna, ha rivelato il suo sogno nel cassetto: "Vorrei fare il presidente del Real Madrid". Nadal è tifosissimo dei blancos e si vedrebbe a capo del club madridista, ma non prossimamente : "Se mi chiedete se mi piacerebbe diventarlo direi sì, ma ora stiamo bene con Florentino Perez, è un grande".

Solo dieci giorni fa Nadal affrontava il suo rivale storico, Roger Federer in una storica finale degli Australian Open, cedendo in cinque set, per cui il momento di abbandonare la racchetta non è ancora arrivato, tuttavia dimostra di avere idee chiare ed ambiziose su ciò che farà o vorrà fare in futuro, considerando comunque un'utopia diventare patròn dei blancos, ma da grande sognatore quale si è sempre dimostrato lungo la sua carriera, niente è impossibile. L'intervista a cuore aperto dell'iberico, si chiude con una dichiarazione d'affetto alle merengues: "Amo il calcio, amo il mio club, il Real Madrid".