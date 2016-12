Tennis, maxi-racchetta per Roger Federer

Se c'è un tennista che non ha paura delle sfide, è Roger Federer. Il tennista svizzero, 34 anni, il giorno prima dell'inizio del torneo Brisbane International (in Australia), ha impugnato una maxi-racchetta e scambiato qualche colpo nel giorno dedicato ai bambini. Nonostante il peso, Federer ha stupito tutti riuscendo a giocare con la racchetta over-size (bucando solo uno smash, tiratogli da Stepanek per metterlo in difficoltà), per la gioia e le risate dei presenti.