Tennis: Marion Bartoli ha perso 30 kg

Un'autentica metamorfosi quella di Marion Bartoli, l'ex tennista francese che nel 2013 tra lo stupore generale vinse il torneo di Wimbledon e si ritirò dopo 40 giorni a causa dei tanti infortuni. L'ex numero 7 al mondo ha perso 30 kg ed ora è praticamente irriconoscibile. Dopo aver virato verso una dieta di verdure, proteine di soia, insalate e cereali, adesso pesa 51 kg e ha solo il 9% di grasso corporeo. "Ho sviluppato il mio corpo per diventare una campionessa e ho basato tutto sulla potenza. Ora non mangio come prima" ha spiegato.