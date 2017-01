Tennis, Maria Sharapova torna il 26 aprile a Stoccarda

Maria Sharapova tornerà in campo il 26 aprile nel torneo di Stoccarda. "Non vedo l'ora di rivedere i miei tifosi e di tornare a fare ciò che amo. Non potrei essere più felice di tornare a giocare in uno dei miei tornei preferiti". Con queste parole la tennista russa ha annunciato il rientro dopo la squalificata di 15 mesi arrivata per l'uso di Meldonium. Masha compirà pochi giorni prima 30 anni e negli ultimi mesi non ha mai smesso di allenarsi.